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Криштиану Роналду: «Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки»
04.06.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
«Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки», — сказал Роналду.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), рассказал о своем отношении к критикам.
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