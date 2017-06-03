|
Сергей Яромко: «Игра не была грубой. Грубая игра – это когда футболисты получают травмы, когда идет кровь»
04.06.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко на пресс-конференции после ничьей (1:1) с «Крумкачамі» в 11-м туре чемпионата Беларуси отметил, что игра не была грубой.
– Почему игра с «Крумкачамі» была столь грубой?
– Она была не грубая, а мужская. Никто не хотел уступать. Я не видел на футбольном поле грубости.
– Но ведь футболисты конфликтовали друг с другом.
– Поэтому это была игра на грани фола. Если бы игра была грубой, то было бы много красных карточек. Павлючек заработал удаление не за грубость, а за фол в центре поля. Грубая игра – это когда футболисты получают травмы, когда идет кровь. Здесь же я грубости не вижу абслютно. А то, что футболисты хотели не уступать в единоборстве, создавать преимущество... Они выполняли установку, – сказал Яромко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Яромко: «Игра не была грубой. Грубая игра – это когда футболисты получают травмы, когда идет кровь»
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко на пресс-конференции после ничьей (1:1) с «Крумкачамі» в 11-м туре чемпионата Беларуси отметил, что игра не была грубой.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии