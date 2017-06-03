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Число пострадавших в результате давки в Турине возросло до 1000 человек, двое – в критическом состоянии

04.06.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Более 1000 человек пострадали в результате давки в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

Ближе к концу матча, когда «Реал» забил третий гол, произошел взрыв петарды (по другим данным, упало заграждение), что и вызвало в толпе панику.

Как минимум у пяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы, двое – в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок.

В Турине в фан-зоне возникла серьезная давка, причина – взрыв пиротехники

 
 
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Более 1000 человек пострадали в результате давки в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

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