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«Нэшвилл» – «Питтсбург». После матча Малкин замахнулся на болельщика хозяев клюшкой
04.06.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1).
Это произошло после матча, когда игроки «пингвинов» уходили в подтрибунное помещение, сопровождаемые криками болельщиков «Предаторс».
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1).
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