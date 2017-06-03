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«Нэшвилл» – «Питтсбург». После матча Малкин замахнулся на болельщика хозяев клюшкой

04.06.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1). 

Это произошло после матча, когда игроки «пингвинов» уходили в подтрибунное помещение, сопровождаемые криками болельщиков «Предаторс». 

 
 
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1).

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