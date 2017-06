«Нэшвилл» – «Питтсбург». После матча Малкин замахнулся на болельщика хозяев клюшкой

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-1).

Это произошло после матча, когда игроки «пингвинов» уходили в подтрибунное помещение, сопровождаемые криками болельщиков «Предаторс».