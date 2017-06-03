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Ролан Гаррос. 1/8 финала. Джокович сыграет с Рамосом, Надаль – с Баутиста-Агутом

04.06.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Альбертом Рамосом, а девятикратный чемпион Рафаэль Надаль – с Роберто Баутиста-Агутом.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Милош Раонич (Канада)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
4 июня, 11.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
4 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Орасио Себальос (Аргентина)
Дата проведения
4 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Альберт Рамос-Винолас (Испания)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
4 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Фернандо Вердаско (Испания)  Не определен
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания)  Не определен
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Не определен
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Альбертом Рамосом, а девятикратный чемпион Рафаэль Надаль – с Роберто...

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