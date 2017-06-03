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Ролан Гаррос. 1/8 финала. Джокович сыграет с Рамосом, Надаль – с Баутиста-Агутом
04.06.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Альбертом Рамосом, а девятикратный чемпион Рафаэль Надаль – с Роберто Баутиста-Агутом.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
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В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Альбертом Рамосом, а девятикратный чемпион Рафаэль Надаль – с Роберто...
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