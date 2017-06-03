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Ролан Гаррос. 1/8 финала. Винус сыграет с Бачински, Мугуруса – с Младенович
04.06.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Не определен Не определен
Не определен Не определен
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Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг .
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