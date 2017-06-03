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Ролан Гаррос. 1/8 финала. Винус сыграет с Бачински, Мугуруса – с Младенович

04.06.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролин Возняцки (Дания)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
4 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Саманта Стосур (Австралия)
Дата проведения
4 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Тимеа Бачински (Швейцария)
Дата проведения
4 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
4 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Не определен  Не определен
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Не определен  Не определен
Дата проведения
5 июня, 10.00
Онлайн матча
 
 
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Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг .

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