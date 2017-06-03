|
БАТЭ – «Днепр». Болельщиков будут развлекать «Бонстики» и футбольные фристайлеры
04.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
4 июня состоится матч 11-го тура высшей лиги БАТЭ –
Хозяева огласили список предматчевых активностей. Так, дети смогут «установить контакт с дружелюбными Бонстиками, прилетевшими с далекой планеты Бонитрон-24».
«Еся, Гуглик, Лыба, Зяба и Фрау давно хотели подружиться с маленькими болельщиками БАТЭ. В преддверии поединка Бонстики будут гулять по галерее 2-го уровня, а значит, у всех желающих появится возможность сделать заветное фото с любимыми героями. Перед самой игрой инопланетные друзья станцуют свой фирменный танец на поле «Борисов-Арены»!» – говорится в
Около входа на сектор F3 детей будет развлекать аниматор. Там же можно нанести на лица яркий аквагрим и зарубиться в кикер.
Клуб призывает также делать разнообразные снимки в фотозоне, расположенной на галерее 2-го уровня.
Болельщиков приглашают посетить бильярдную, двери которой откроются в 14.00. На галереях 2-го и 4-го уровней работают многочисленные пункты общественного питания с разнообразными закусками, напитками, пивом.
Также БАТЭ призывает в перерыве встречи оставаться на местах – зрелищными трюками готовы порадовать зрителей футбольные фристайлеры из Passion Team.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июня состоится матч 11-го тура высшей лиги БАТЭ – «Днепр».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии