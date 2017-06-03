ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ – «Днепр». Болельщиков будут развлекать «Бонстики» и футбольные фристайлеры

04.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

4 июня состоится матч 11-го тура высшей лиги БАТЭ – «Днепр».

Хозяева огласили список предматчевых активностей. Так, дети смогут «установить контакт с дружелюбными Бонстиками, прилетевшими с далекой планеты Бонитрон-24».

«Еся, Гуглик, Лыба, Зяба и Фрау давно хотели подружиться с маленькими болельщиками БАТЭ. В преддверии поединка Бонстики будут гулять по галерее 2-го уровня, а значит, у всех желающих появится возможность сделать заветное фото с любимыми героями. Перед самой игрой инопланетные друзья станцуют свой фирменный танец на поле «Борисов-Арены»!» – говорится в сообщении клуба.

Около входа на сектор F3 детей будет развлекать аниматор. Там же можно нанести на лица яркий аквагрим и зарубиться в кикер.

Клуб призывает также делать разнообразные снимки в фотозоне, расположенной на галерее 2-го уровня.

Болельщиков приглашают посетить бильярдную, двери которой откроются в 14.00. На галереях 2-го и 4-го уровней работают многочисленные пункты общественного питания с разнообразными закусками, напитками, пивом.

Также БАТЭ призывает в перерыве встречи оставаться на местах – зрелищными трюками готовы порадовать зрителей футбольные фристайлеры из Passion Team.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июня состоится матч 11-го тура высшей лиги БАТЭ – «Днепр».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Число пострадавших в результате давки в Турине возросло до 1000 человек, двое – в критическом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика