БАТЭ – «Днепр». Болельщиков будут развлекать «Бонстики» и футбольные фристайлеры

4 июня состоится матч 11-го тура высшей лиги БАТЭ – .

Хозяева огласили список предматчевых активностей. Так, дети смогут «установить контакт с дружелюбными Бонстиками, прилетевшими с далекой планеты Бонитрон-24».

«Еся, Гуглик, Лыба, Зяба и Фрау давно хотели подружиться с маленькими болельщиками БАТЭ. В преддверии поединка Бонстики будут гулять по галерее 2-го уровня, а значит, у всех желающих появится возможность сделать заветное фото с любимыми героями. Перед самой игрой инопланетные друзья станцуют свой фирменный танец на поле «Борисов-Арены»!» – говорится в сообщении клуба.

Около входа на сектор F3 детей будет развлекать аниматор. Там же можно нанести на лица яркий аквагрим и зарубиться в кикер.

Клуб призывает также делать разнообразные снимки в фотозоне, расположенной на галерее 2-го уровня.

Болельщиков приглашают посетить бильярдную, двери которой откроются в 14.00. На галереях 2-го и 4-го уровней работают многочисленные пункты общественного питания с разнообразными закусками, напитками, пивом.

Также БАТЭ призывает в перерыве встречи оставаться на местах – зрелищными трюками готовы порадовать зрителей футбольные фристайлеры из Passion Team.