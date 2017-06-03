ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джанлуиджи Буффон: «У меня еще год контракта и еще один шанс выиграть Лигу чемпионов»

04.06.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» поделился мнением о своих перспективах.

«У меня есть еще один год контракта, следовательно, у меня есть еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году.

Мы могли сделать нечто невероятное, но, к сожалению, не смогли», – сказал Буффон в эфире Sky Sport Italia.

Новая великая эпоха «Реала». Что окружало финал Лиги чемпионов

Этой ночью «Реал» совершил невозможное

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» поделился мнением о своих перспективах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Каноэ. Климова и Макарченко одержали победу в двойке, Козырь и Ноздрева завоевали серебряные медали в одиночке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика