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Сын Александра Прокопенко Дмитрий работает маркетологом в минском «Динамо»

04.06.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сын легендарного футболиста Александр Прокопенко Дмитрий рассказал о работе в минском «Динамо».

- Малофеев принимает участие в клубе? Возможно, оказывает какие-то консультации?

– Да, он оказывает консультации и всегда участвует в жизни клуба. Поэтому мы всегда с ним видимся. Можно сказать, ежедневно.

- Вы сын легендарного футболиста Александра Прокопенко. Что вас связывает с минским «Динамо»?

– В конце 90-х мы эмигрировали в США, но несколько лет назад я вернулся на Родину. Мы здесь занимаемся некоторыми проектами – помогали снимать фильм об отце, в текущем году издаем книгу. В этом году получил предложение от минского «Динамо» заняться маркетингом, на что с удовольствием откликнулся, – сказал Прокопенко.

 
 
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Сын легендарного футболиста Александр Прокопенко Дмитрий рассказал о работе в минском «Динамо».

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