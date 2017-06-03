Сергей Гуренко: «Результаты национальной и молодежных сборных ужасные. Особенно удручает то, как сыграла «молодежка»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражения национальной сборной от Швейцарии (0:1) и молодежной – от России (0:7).

– Результаты, конечно, ужасные. И главный показатель здесь не матч национальной команды, за которую выступало процентов 10 основы. Больше удручает то, как сыграла молодежная сборная. Это будущее нашего футбола. Причем недалекое будущее. Удручает еще вот что. Если раньше игроки молодежки были лидерами в чемпионате, то сейчас они на подыгрывающих ролях. С чем это связано? Можно долго обсуждать, что нет тренеров, мы плохо работаем и так далее. Но я год отработал с молодежью в минском «Динамо», и могу сказать: прогресс есть. Ребята выполняют требования, но им не хватает характера, харизмы, – считает Гуренко.

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