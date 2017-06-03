Сергей Гуренко: «Динамо» скучно играет? Эту шумиху искусственно раздувают СМИ»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко ответил на обвинение молодого болельщика в скучной игре команды.

- Мой сын, воспитанник «Динамо», спрашивает: почему наша взрослая команда так скучно играет. И еще: может быть, игроков основы можно делегировать на встречи детских команд?

– По поводу всей этой шумихи – ее искусственно раздувают средства массовой информации. С чем это связано, время покажет. Проблем хватает у всех клубов, но внимание почему-то заостряют на «Динамо».

По поводу игры: уже есть эпизоды, которые мне нравятся и импонируют, но есть еще над чем работать. Мы хотим прививать атакующий, быстрый и агрессивный футбол. Хотим также создавать больше моментов и возвращать болельщиков на трибуны, – сказал Гуренко.