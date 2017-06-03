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Габовда может вернуться в минское «Динамо»

04.06.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, что Юрий Габовда может вернуться в минское «Динамо».

«Он является одним из кандидатов, но нужно смотреть, в каком он состоянии и подходит ли он под мой стиль игры. Но все в процессе разработки. Руководство клуба на связи с ним», – сказал Гуренко.

Юрий Габовда: «Уход из минского «Динамо» – грубая ошибка. Это решение принял по совету агентов»

«Рядом были люди, которые направляли не в ту сторону». Почему Габовда не остался в минском «Динамо»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, что Юрий Габовда может вернуться в минское «Динамо».

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