Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, что Юрий Габовда может вернуться в минское «Динамо».

«Он является одним из кандидатов, но нужно смотреть, в каком он состоянии и подходит ли он под мой стиль игры. Но все в процессе разработки. Руководство клуба на связи с ним», – сказал Гуренко.

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