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Один из террористов, совершивших наезд на пешеходов в Лондоне, был одет в футболку «Арсенала»

04.06.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лондоне трое неизвестных в микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту.

Инцидент был квалифицирован как теракт. Погибли 7 человек, еще 48 ранены. Трое нападавших после столкновения с толпой вышли из фургона и направились к рынку Боро, они атаковали людей длинными ножами.

Позже террористы были убиты. Один из них был одет в футболку «Арсенала». Также на убитых были надеты муляжи «поясов смертников». Информации о личностях преступников не предоставлено, ни одна группировка не взяла ответственность за теракт на себя.

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В Лондоне трое неизвестных в микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту.

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