Скавыш, Макась, Филипенко и еще 20 футболистов вызваны в сборную Беларуси на матчи с Болгарией и Новой Зеландией

Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч квалификации чемпионата мира ФИФА против сборной Болгарии и товарищеский поединок против Новой Зеландии.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос (БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба – «Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Белорусская команда разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей АБФФ.

В понедельник сборная Беларуси возобновит подготовку к матчу квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 против Болгарии и товарищеской игре против Новой Зеландии.