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Предматчевый журнал брестского «Динамо» подорожал в 2,5 раза

04.06.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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К матчу 11-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и «Нафтаном» хозяевами подготовлен 28-страничный журнал.

В издании болельщиков ждут впечатления Алексея Легчилина и Жереми Малерба от финала Кубка, интервью с Владимиром Журавлем, постер «Динамо-Брест» – обладатель Кубка Беларуси 2017!» и другое.

Стоимость журнала составит 2,5 рубля, приобрести его можно в точке продажи атрибутики на ОСК «Брестский».

Отметим, аналогичное издание к встрече 9-го тура против «Витебска» стоило 1 рубль.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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К матчу 11-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и «Нафтаном» хозяевами подготовлен 28-страничный журнал.

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