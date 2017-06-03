Предматчевый журнал брестского «Динамо» подорожал в 2,5 раза

К матчу 11-го тура высшей лиги между брестским и «Нафтаном» хозяевами подготовлен 28-страничный журнал.

В издании болельщиков ждут впечатления Алексея Легчилина и Жереми Малерба от финала Кубка, интервью с Владимиром Журавлем, постер -Брест» – обладатель Кубка Беларуси 2017!» и другое.

Стоимость журнала составит 2,5 рубля, приобрести его можно в точке продажи атрибутики на ОСК «Брестский».

Отметим, аналогичное издание к встрече 9-го тура против «Витебска» стоило 1 рубль .