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Сергей Гуренко: «Молодежь не должна играть среди дублеров. Нужно вклинивать их в первую лигу, чтобы они начинали играть с мужиками. А мы все лелеем их»
04.06.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о причинах неудач сборной Беларуси U-21.
«Я это еще связываю с тем, что в Беларуси были масляные года, когда были высокие зарплаты, сюда везли легионеров. И свою молодежь развивать было неинтересно.
Во-вторых, я считаю, что наша молодежь не должна играть среди дублеров. Многие со мной не согласны, но я знаю, что я прав. По этому пути пошла Россия, и они начинают пожинать плоды. Нужно как можно быстрее вклинивать их в первую лигу, чтобы они начинали играть с мужиками. Они должны пройти мужскую школу. А мы все лелеем их, мол, не надо спешить и 21 год это еще ранний возраст. А давайте вспомним, во сколько Глеб заиграл! О чем еще можно говорить.
Даже в той молодежке, которая уехала на Олимпиаду-2012, все ребята выступали в основных составах не на последних ролях. Поэтому и результат был», – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Молодежь не должна играть среди дублеров. Нужно вклинивать их в первую лигу, чтобы они начинали играть с мужиками. А мы все лелеем их»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о причинах неудач сборной Беларуси U-21.
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