Сергей Гуренко: «Молодежь не должна играть среди дублеров. Нужно вклинивать их в первую лигу, чтобы они начинали играть с мужиками. А мы все лелеем их»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о причинах неудач сборной Беларуси U-21.

«Я это еще связываю с тем, что в Беларуси были масляные года, когда были высокие зарплаты, сюда везли легионеров. И свою молодежь развивать было неинтересно.

Во-вторых, я считаю, что наша молодежь не должна играть среди дублеров. Многие со мной не согласны, но я знаю, что я прав. По этому пути пошла Россия, и они начинают пожинать плоды. Нужно как можно быстрее вклинивать их в первую лигу, чтобы они начинали играть с мужиками. Они должны пройти мужскую школу. А мы все лелеем их, мол, не надо спешить и 21 год это еще ранний возраст. А давайте вспомним, во сколько Глеб заиграл! О чем еще можно говорить.

Даже в той молодежке, которая уехала на Олимпиаду-2012, все ребята выступали в основных составах не на последних ролях. Поэтому и результат был», – сказал Гуренко.