Зидан: я счастлив тренировать таких блестящих футболистов

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Подопечные Зинедина Зидана подтвердили статус "Реала" как сильнейшего европейского клуба, завоевав 12-й Кубок чемпионов.

Мадридский клуб разгромил итальянский "Ювентус" в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1. Таким образом, футболисты "Реала" стали первыми, кто защитил титул в эру ЛЧ УЕФА.

В 2016 году "Реал" сражался за кубок с мадридским "Атлетико", одержав тогда победу в сложном матче, клуб стал первым пятикратным победителем ЛЧ.

Для "Ювентуса" статистика не такая радостная. Игроки проиграли уже в седьмом финале Кубка чемпионов.

"Не думаю, что для "Ювентуса" закончилась какая-то эра. Буффон и Бардзальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией", — цитирует слова главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри официальный сайт УЕФА.

Аллегри поздравил своих подопечных с проделанной работой.

Главный тренер мадридского "Реала" назвал "Ювентус" достойным соперником и подчеркнул, что "нелегко забить четыре голова такай команде, как "Ювентус".

"Залог нашего успеха в том, что в этом сезоне каждый чувствовал себя важным звеном, каждый внес вклад.

Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех.

Мы пахали весь сезон, и каждый приносил пользу. Это ключевой фактор нашего триумфа", — отметил Зидан.

Успехи мадридцев под руководством Зидана развеяли сомнения многих экспертов и болельщиков по поводу того, способен ли гениальный футболист стать хорошим тренером. За полтора года у "Реала" при Зидане — два успеха в ЛЧ и первый за 59 лет дубль из побед в первенстве Испании и Кубке чемпионов.

"Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов. Я счастлив. Хочется пуститься в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно насладиться тем, чего мы добились", — цитирует слова Зидана официальный сайт УЕФА.