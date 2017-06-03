Сергей Гуренко: «Быков говорит, что игроки «Динамо» не слабее БАТЭ? Доказывать нужно не словами в интервью, а результатами»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал слова Артема Быкова о том, что игроки минского «Динамо» не слабее .

– Мне приятно слышать, что Артем так думает и считает. Но я сторонник того, что нужно меньше говорить и больше делать. И доказывать игрой и результатом. Если мы сильнее БАТЭ, надо было выходить и обыгрывать эту команду.

Что делать, чтобы обойти БАТЭ? Если я принял предложение , то, конечно, я знаю ответ на этот вопрос. Нужно работать, пахать и доказывать не словами в интервью, а результатами.

Психологическая проблема из-за отсутствия трофеев? Многие клубы переживают такие не самые яркие эпизоды. Думаю, мы с этим справимся и трофеи у нас появятся, – сказал Гуренко.

Артем Быков: «Пусть говорят, что в «Динамо» игроки другого уровня. Но ни фига мы не слабее БАТЭ»