Полузащитник «Минска» Мицевски: «Вы, наверное, единственная страна в мире, которая, имея свой язык, не разговаривает на нем»

Полузащитник «Минска» Дарко Мицевски удивился, что в Беларуси не разговаривают на белорусском языке.

«Поначалу было непросто адаптироваться: я совсем не говорил по-русски, но многое понимал и мог читать отдельные фразы. Думаю, месяца через два-три уже заговорю на чистом русском. И сейчас готов общаться на этом языке, но я перфекционист — стесняюсь ошибок и смешного акцента. Поэтому лучше подожду, пока безукоризненно не заговорю на русском. В Сербии я со временем так овладел местным языком (хотя сербский очень непростой из-за большого количества времен), что никто не распознавал во мне македонца. А вы, наверное, единственная страна в мире, которая, имея свой язык, не разговаривает на нем, так ведь? До переезда думал, что вы общаетесь на белорусском, но не особо переживал, так как считал, что он очень похож с русским», – сказал Мицевски.