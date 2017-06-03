Минское «Динамо» может усилиться представителями чемпионата Сербии

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о возможном усилении.

– Варианты прорабатываются. Мнение людей, отвечающих за селекцию, заключается в необходимости усиления позиции бровочников. Тогда мы сможем показывать еще более атакующий футбол. Не просто так я Быкова перевел на бровку ведь.

Но никакой спешки нет. Если будем приглашать футболистов, то только на усиление.

Следит ли «Динамо» за Корниленко, Драгуном и Кисляком, вылетевшими в ФНЛ? Связывались с Корниленко: у него еще на год есть контракт в Самаре. Поэтому здесь вопрос закрыт. По другим ребятам – важно их желание. Пока никто не обращался со словами: «Я хочу вернуться в «Динамо». Может, у кого-то есть предложение, но только чтобы перекантоваться полгодика. Нас это не устраивает.

Конечно, оговаривали с руководством минского «Динамо» возможность отлучек в сборную Сербии. Я уеду с 5 по 11 июня, также в сентябре и октябре. Во время моей отлучки командой руководить будет Юрий Дроздов. Также в тренерский штаб могут приходить Мустыгин и Лаврик. Поэтому не думаю, что мои отлучки в сборную Сербии не повлияют отрицательно на результат.

Также работа со сборной Сербии помогает тем, что я могу напрямую собирать информацию по игрокам из этой страны. То есть эта информация не от агентов и других третьих лиц. То есть если будем брать игрока, то будем знать, кого берем и что это за футболист.

Появление игроков из Сербии возможно. У нас есть пару кандидатов из чемпионата Сербии. Там даже могут быть не сербы, но представители этого чемпионата, – сказал Гуренко.

Габовда может вернуться в минское «Динамо»