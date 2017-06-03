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Впервые за четыре тура матч первой лиги собрал более 1000 человек

04.06.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость 9-го тура первой лиги составила 395 человек. На трех встречах присутствовало лишь по 150 зрителей.

Лучшим в туре по посещаемости стал матч «Слоним-2017» – «Гранит», на котором присутствовало 1050 зрителей.

Отметим, что это лучшая посещаемость начиная с 5-го тура. Тогда домашнюю встречу «Белшины» посетили 1200 человек.

Средняя посещаемость первой лиги с начала чемпионата составляет 449 зрителей.

Лидерами по средней посещаемости первой лиги являются «Белшина» (882 человека), «Слоним-2017» (778) и «Волна» (674). Аутсайдерами – столичные «Луч» и «Энергетик-БГУ» (по 190 зрителей).

Впервые за четыре тура матч первой лиги собрал более 1000 человек

 
 
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Средняя посещаемость 9-го тура первой лиги составила 395 человек.

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