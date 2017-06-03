Дарко Мицевски: «В «Минске» только один футболист знает английский. Это абсолютно неприемлемо в 21-м веке!»

Полузащитник «Минска» Дарко Мицевски поделился мнением о том, что большинство белорусов не знают английский язык.

«Это абсолютно неприемлемо в XXI веке! Из всей команды только один футболист знает английский. Если бы не было этого парня, пришлось бы действительно туго. В странах, где мне приходилось бывать, люди владеют хотя бы базовым английским и понимают друг друга, а в Беларуси впервые столкнулся с тем, что английский как международный язык не спасает», – сказал Мицевски.