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Дарко Мицевски: «В «Минске» только один футболист знает английский. Это абсолютно неприемлемо в 21-м веке!»

04.06.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Минска» Дарко Мицевски поделился мнением о том, что большинство белорусов не знают английский язык.

«Это абсолютно неприемлемо в XXI веке! Из всей команды только один футболист знает английский. Если бы не было этого парня, пришлось бы действительно туго. В странах, где мне приходилось бывать, люди владеют хотя бы базовым английским и понимают друг друга, а в Беларуси впервые столкнулся с тем, что английский как международный язык не спасает», – сказал Мицевски.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Минска» Дарко Мицевски поделился мнением о том, что большинство белорусов не знают английский язык.

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