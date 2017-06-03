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Сергей Гуренко: «Полномочия в «Динамо»? Не заниматься идиотизмом и готовить команду»
04.06.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о своих полномочиях в команде.
– Какие у вас полномочия, и какие задачи стоят перед вами в минском «Динамо»?
– Полномочия у меня самые обширные. Конечно, не заниматься идиотизмом и готовить команду. Задача? Нужно ставить тот футбол, который мы хотим показывать. Хотим выработать наш рисунок игры. Найти футбол, который будет отличать нас от других клубов, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о своих полномочиях в команде.
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