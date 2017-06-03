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БАТЭ – «Днепр». Капский посетил первый матч в сезоне

04.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский находится на матче 11 тура чемпионата Беларуси против «Днепра».

Игра проходит на «Борисов-Арене».

Таким образом, менеджер посетил первую игру в нынешнем сезоне.

Ранее у Анатолия Капского были проблемы со здоровьем. Лечение и восстановление заняли длительное время. 

По информации «Нашей Нивы», Капский простудился еще в феврале, во время сборов БАТЭ в Турции. После началась пневмония с осложнениями, которая очень трудно лечилась, так Капский ранее имел проблемы с сердцем.

 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский находится на матче 11 тура чемпионата Беларуси против «Днепра».

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