|
БАТЭ – «Днепр». Капский посетил первый матч в сезоне
04.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский находится на матче 11 тура чемпионата Беларуси против «Днепра».
Игра проходит на «Борисов-Арене».
Таким образом, менеджер посетил первую игру в нынешнем сезоне.
Ранее у Анатолия Капского были проблемы со здоровьем. Лечение и восстановление заняли длительное время.
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский находится на матче 11 тура чемпионата Беларуси против «Днепра».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии