БАТЭ – «Днепр». Капский посетил первый матч в сезоне

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский находится на матче 11 тура чемпионата Беларуси против «Днепра».

Игра проходит на «Борисов-Арене».

Таким образом, менеджер посетил первую игру в нынешнем сезоне.

Ранее у Анатолия Капского были проблемы со здоровьем. Лечение и восстановление заняли длительное время.

По информации «Нашей Нивы», Капский простудился еще в феврале, во время сборов БАТЭ в Турции. После началась пневмония с осложнениями, которая очень трудно лечилась, так Капский ранее имел проблемы с сердцем.