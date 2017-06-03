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Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Вардара»

04.06.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Кельне пройдет финал и матч за третье место в Лиге чемпионов. 

Лига чемпионов

Финал

ПСЖ Франция – Вардар Македония 2:3 (первый тайм)

4 июня, 19.00

Прямая трансляция: Беларусь 5

Матч за 3 место

Веспрем Венгрия – Барселона Испания 34:30 (18:17)

4 июня, 16.15

 

 
 
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Лига чемпионов Финал ПСЖ Франция – Вардар Македония 2:3 (первый тайм) 4 июня, 19.00 Прямая трансляция: Беларусь 5 Матч за 3 место Веспрем Венгрия – Барселона Испания 34:30...

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