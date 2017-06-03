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Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Вардара»
04.06.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Кельне пройдет финал и матч за третье место в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
Финал
ПСЖ Франция – Вардар Македония 2:3 (первый тайм)
4 июня, 19.00
Прямая трансляция: Беларусь 5
Матч за 3 место
Веспрем Венгрия – Барселона Испания 34:30 (18:17)
4 июня, 16.15
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Лига чемпионов Финал ПСЖ Франция – Вардар Македония 2:3 (первый тайм) 4 июня, 19.00 Прямая трансляция: Беларусь 5 Матч за 3 место Веспрем Венгрия – Барселона Испания 34:30...
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