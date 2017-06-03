Арташес Антонян: «Савицкий может перейти в брестское «Динамо»

Комментатор интернет-трансляции матча «Динамо» Брест – «Нафтан» Арташес Антонян сообщил о том, что полузащитник «Немана» Павел Савицкий может оказаться в стане брестчан.

«Уже появляется разная информация. Сейчас сообщу инсайд такой непроверенный. Есть некоторые игроки, которые привлекают внимание брестского «Динамо». Например, Савицкий рассматривается как потенциальный новобранец. Есть еще несколько вариантов, которые заинтересовали бы коллектив из города над Бугом», – сказал Антонян.

В текущем сезоне чемпионата Беларуси на счету Савицкого 7 голов. Футболист является лидером бомбардирской гонки.

Подробную статистику выступлений Савицкого смотрите здесь .