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Дарко Мицевски: «Непривычно, что почти все люди в минских магазинах кладут в корзины какой-то алкоголь»

04.06.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Минска» Дарко Мицевски рассказал о своих первых впечатлениях от Беларуси.

«Когда я только приехал в Минск, непривычно было, что почти все люди, стоящие в очереди в магазине, клали в корзины какой-то алкоголь. Такого в Македонии вы точно не увидите.

В наших супермаркетах алкоголь продается только до 19.00. Я не уверен в эффективности такого ограничения, потому что тот, кто захочет, купит выпивку и в шесть вечера. Мне кажется, у нас немного другая культура потребления спиртного. В Македонии принято выпивать в компаниях по вечерам — так отдыхают во многих странах мира. Но здесь я замечаю людей, покупающих алкоголь даже в обед. Для чего? В Минске можно встретить пьяных или тех, кто пьет на ходу уже в полдень. Не знаю, связан ли высокий процент потребления алкоголя в Беларуси с экономическими проблемами. Лично я не понимаю, как можно купить спиртное на последние 20 рублей. Да, это поможет забыться на короткое время. Но убежден: проблемы надо решать по-другому. Не существует панацеи от этой беды - просто каждый человек должен начать с себя», – сказал Мицевски.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Минска» Дарко Мицевски рассказал о своих первых впечатлениях от Беларуси.

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