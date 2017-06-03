Владимир Журавель: «Опасались, что после финала Кубка не восстановимся эмоционально»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Нафтаном» (2:0).

«Несколько опасались этой игры. Сегодня можно на эту тему уже говорить. Как бы мы не настраивали после финала, но это игра которая забрала много эмоций, сил. Время для восстановления было, но эмоционально – пополнить сложновато. Мы этого опасались.

Команда была настроена до игры. Я несколько успокоился, и игра показала, что все под контролем. Но после забитого мяча, что-то опять изменилось в плане психологии. В целом, игрой доволен, ребятами доволен и самоотдачей доволен. Сделали определенные изменения в составе. В том числе рассчитывали, что ребята, которые не играют добавят эмоций. Результат закономерен, – сказал Журавель.