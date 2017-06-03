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Сергей Гуренко: «Чемпионат с 12 участниками был оптимальным. Сейчас в высшей лиге участвуют клубы без стадионов, истории и болельщиков»

04.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» считает, что 12 команд – оптимальное число участников чемпионата Беларуси.

– Многие со мной не согласятся, но для меня чемпионат с 12 участниками был оптимальным. Тогда говорили: мы не даем шанса играть молодым. Но сейчас что получилось? Те, кто тогда играл в первой лиге, сейчас играют в высшей. Мы не за счет молодежи и талантов расширили элитный дивизион. В итоге у нас упал уровень первой лиги, где все команды стали полупрофессиональными. И упал уровень элитного дивизиона, потому что здесь участвуют такие проблемные клубы, как «Нафтан». Будем говорить откровенно: такие клубы не профессиональные. Пусть лучше играет восемь крепких клубов с хорошей инфраструктурой и финансированием, чем команды без стадионов, истории и болельщиков.

На данный момент нет ни одной команды, которая на голову сильнее остальных. Когда было 12 участников, все росли. Помню, какие сильные были команды в Гомеле и Борисове. Сейчас же команд стало больше, но средний уровень упал.

Так что выскажусь за сокращение высшей лиги. И нужно работать над качеством. Может, стоит создать профессиональную футбольную лигу. В идеале нужно, чтобы в ней участвовали клубы с частным капиталом. То есть не государственные.

Ведь в Беларуси не нужно огромных денег. С бюджетом в 3-4 миллиона долларов можно сделать крепкую команду, – сказал Гуренко.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» считает, что 12 команд – оптимальное число участников чемпионата Беларуси.

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