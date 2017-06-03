Александр Ермакович: «Возвращение Капского? Надеемся, что наши победы будут ему как бальзам на душу»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Днепром» (2:1) в матче 11 тура чемпионата Беларуси.

– Очередной сложный поединок. Не все нам удавалось. Видно, что в атаке не хватает уверенности в действиях футболистов, что связано с неудачными последними играми. Чувствовалась нервозность. Важно было забить, чтобы ребята почувствовали уверенность Забили один. Потом второй. Вроде игра была под контролем. Гол вернул «Днепр» в игру. Концовка оказалась еще более напряженной и валидольной. Благодарим, что где-то нам моментами повезло.

– Почему Веремко предпочли в воротах, а не Щербицкого?

– Потому что Веремко тоже наш вратарь. Вы знаете, что Щербицкий последние игры не совсем удачно проводил. На него выпала большая нагрузка. Учитывая то, что 7-го числа у него будет игра, где он наверняка будет стоять. Поэтому дали сыграть Веремко.

– В концовке сопернику позволили организовать навал...

– Счет был 2:1. Чисто психология сыграла. Мы же не можем находится на половине поля соперника, не можем стоять, когда идет длинная передача. Читалось, что будет навал. К счастью, еще один мяч не залетел.

– После болезни вернулся Анатолий Капский. Связано ли его возвращение с преображением игры команды?

– Я бы не сказал, что сегодня была качественная и хорошая игра (улыбается). Единственная разница была в том, что сегодня забили два мяча. Были моменты. Рады, что Анатолий Анатольевич может посещать наши игры, что он с нами. Надеемся, что наши победы будут ему как бальзам на душу и будут приносить положительные эмоции. Хотя, как складывалась сегодня игра, не совсем было легко, – сказал Ермакович.

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