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Дарко Мицевски: «Минск сохраняет советскость из-за немодных мужчин, архитектурного стиля и большого количества милиции на улицах города»

04.06.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Минска» Дарко Мицевский рассказал о своих впечатлениях от белорусской столицы.

«Белоруски стараются выглядеть на все сто в любой ситуации. Это отличает их от македонок, которые для похода на кофе выбирают повседневный стиль, а каблуки оставляют для вечеринок. Я не хочу говорить, какой из этих подходов правильный, просто считаю: нет необходимости разодеваться, если можно выбрать более удобный вариант.

А вот по внешнему виду белорусских мужчин складывается ощущение, что они застряли в прошлом. Они очень контрастируют с модными девушками. Честно говоря, был шокирован, когда увидел, как одеваются местные парни. Даже если ты не знаешь, как выглядеть стильно, достаточно зайти в интернет и найти подсказки. Возможно, я просто не привык встречать людей в одежде советских времен.

Когда нахожусь в Беларуси, мне кажется, я путешествую в прошлое: живу в атмосфере 10−15-летней давности. Минск сохраняет советскость из-за немодных мужчин, архитектурного стиля и большого количества милиции на улицах города. Кстати, почему у вас столько милиции? Есть какая-то угроза?» – сказал Мицевски.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Минска» Дарко Мицевский рассказал о своих впечатлениях от белорусской столицы.

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