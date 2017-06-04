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НБА. Плей-офф. Финал. 2-й матч. «Голден Стэйт» примет «Кливленд»
04.06.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в «Оракл-арене» в Окленде пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (1-0). Начало встречи в 3.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Финал
Второй матч
В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в «Оракл-арене» в Окленде пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (1-0).
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