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НБА. Плей-офф. Финал. 2-й матч. «Голден Стэйт» примет «Кливленд»

04.06.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в «Оракл-арене» в Окленде пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (1-0). Начало встречи в 3.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Второй матч

Голден Стэйт – Кливленд 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)
Дата проведения
5 июня, 03.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Дюрэнт (33 + 13 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Карри (32 + 10 подборов + 11 передач + 8 потерь), Томпсон (22 + 7 подборов), Грин (12 + 6 передач), Пачулия (2)  старт; Ливингстон (10), Кларк (10), Игудала (5), МакАду (2), Уэст (2), МакГи (2), Маккоу (0), Барнс (0).
Кливленд
Джеймс (29 + 11 подборов + 14 передач), Лав (27 + 7 подборов), Ирвинг (19 + 7 передач), Томпсон (8), Джей Ар Смит (0)  старт; Корвер (8), Джефферсон (7), Шамперт (6), Уильямс (5), Джонс (2), Фрай (2), Уильямс (0), Джонс (0).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в «Оракл-арене» в Окленде пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (1-0).

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