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Доходы «Ювентуса» от Лиги чемпионов составили 109 млн евро

04.06.2017 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», но заработал от турнира больше всех — 109 млн евро.

Победа в Кардиффе принесла бы «Ювентусу» 113 млн евро от УЕФА, спонсоров, прав на телевизионные трансляции и продажи билетов. «Реал» получил за участие в Лиге чемпионов 80,9 млн евро.

«Ювентус» стал первым клубом, доход которого от Лиги Чемпионов превысил 100 млн евро. Все это случилось благодаря тому, что рыночный пул был разделен между двумя итальянскими командами, так как «Рома» не прошла в групповой этап турнира.

«Ювентус» разделил доход от прав на телевизионные трансляции с «Наполи», который вылетел в 1/8 финала. Сам «Наполи» заработал 65,7 млн евро.

 
 
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«Ювентус» проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», но заработал от турнира больше всех — 109 млн евро.

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