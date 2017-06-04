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Товарищеские матчи. Ирландия победила Уругвай, Голландия разгромила Кот-д’Ивуар
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Товарищеские матчи
- Дата проведения
-
4 июня, 20.00, «Авива-Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
27 Уолтерс,
1:1 –
38 Хименес,
2:1 –
51 Кристи,
3:1 –
77 Макклейн.
Ирландия –
Рэндолф (Вествуд, 46), Лонг, Кристи, Уорд, Даффи (Пирс, 61), Уэлан (Хулахан, 46), Хендрик (Макклейн, 74), Брэйди, Артер, Хэйс (Макгиди, 60), Уолтерс (Мерфи, 61).
Уругвай –
Конде, Коатес, Перейра (Рикка, 62), Касерес, Хименес, Весино, Санчес (Нандес, 46), Аревало (Гонсалес, 46), Лаксальт (Сильва, 46), Урретавискайя, Кавани (Стуани, 13).
- Предупреждение:
-
Хендрик
(67).
- Дата проведения
-
4 июня, 20.30, «Фейеноорд»
- Голы:
-
1:0 –
13 Велтман,
2:0 –
32, пенальти Роббен,
3:0 –
36 Велтман,
4:0 –
69 Классен,
5:0 –
75 Янссен.
Голландия –
Силлессен, Мартинс Инди, Велтман, Тете, Блинд, Проппер (Вейналдум, 64), Стротман (Рамселар, 84), Роббен (Промес, 78), Классен (Снейдер, 70), Депай (Бергейс, 77), Янссен (Дост, 77).
Кот-д`Ивуар –
Сангаре, Кессиэ (Диоманде, 62), Траоре (Байи, 46), Орье, Гбамен, Корне, Сери, Канон (Я Конан, 71), Дели, Сьо (Гои-Би, 46), Пепе (Жервиньо, 66).
- Предупреждения:
-
Сери
(59), Блинд
(61), Диоманде
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Товарищеские матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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