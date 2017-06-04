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Товарищеские матчи. Ирландия победила Уругвай, Голландия разгромила Кот-д’Ивуар

04.06.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Ирландия – Уругвай 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
4 июня, 20.00, «Авива-Стэдиум»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 27 Уолтерс, 1:1 – 38 Хименес, 2:1 – 51 Кристи, 3:1 – 77 Макклейн.
ИрландияРэндолф (Вествуд, 46), Лонг, Кристи, Уорд, Даффи (Пирс, 61), Уэлан (Хулахан, 46), Хендрик (Макклейн, 74), Брэйди, Артер, Хэйс (Макгиди, 60), Уолтерс (Мерфи, 61).
УругвайКонде, Коатес, Перейра (Рикка, 62), Касерес, Хименес, Весино, Санчес (Нандес, 46), Аревало (Гонсалес, 46), Лаксальт (Сильва, 46), Урретавискайя, Кавани (Стуани, 13).
Предупреждение:
Хендрик (67).
Голландия – Кот-д`Ивуар 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
4 июня, 20.30, «Фейеноорд»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 13 Велтман, 2:0 – 32, пенальти Роббен, 3:0 – 36 Велтман, 4:0 – 69 Классен, 5:0 – 75 Янссен.
ГолландияСиллессен, Мартинс Инди, Велтман, Тете, Блинд, Проппер (Вейналдум, 64), Стротман (Рамселар, 84), Роббен (Промес, 78), Классен (Снейдер, 70), Депай (Бергейс, 77), Янссен (Дост, 77).
Кот-д`ИвуарСангаре, Кессиэ (Диоманде, 62), Траоре (Байи, 46), Орье, Гбамен, Корне, Сери, Канон (Я Конан, 71), Дели, Сьо (Гои-Би, 46), Пепе (Жервиньо, 66).
Предупреждения:
Сери (59), Блинд (61), Диоманде (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Товарищеские матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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