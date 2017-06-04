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Вице-президент НОК Беларуси: для меня в приоритете – здоровье нации
04.06.2017 21:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Здоровье нации и массовые виды спорта являются приоритетами, заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Андрей Асташевич в эфире телеканала ОНТ.
Во вторник, 30 мая, состоялось
На заседании были подведены итоги работы спортивной отрасли за минувшие три года. Андрей Асташевич обозначил и приоритеты.
"Для меня в приоритете — здоровье нации. Это массовость видов спорта. Чем больше будет массовость, тем больше будет профессиональных спортсменов", — заявил Асташевич в эфире ОНТ.
Также он сообщил, что уже выработана и развивается программа по развитию детского спорта. Она действует в хоккее, волейболе, баскетболе и других видах спорта.
"Надо задействовать регионы, потому что здоровые дети в основном выходят из регионов. Там плюсы — экология, продукты питания, опять же, и образ жизни. Они больше ходят, больше занимаются хозяйством. Поэтому оттуда идут более здоровые и психологически устойчивые", — отметил Асташевич.
По его словам, поставлена задача закрепить тренеров в регионах. Для этого местным районным властям нужно выделить специалистам жилье. А заработную плату совместными усилиями должны предоставить Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма и местные власти.
"Во всех районных центрах, где есть катки, они должны быть загружены. Нужно создать массовость занимающихся. Плюс — укомплектовать тренерско-преподавательским составом, посмотреть материально-техническую базу: форма должна быть, ведь в регионах не все могут себе ее позволить", — добавил Асташевич.
Также вице-президент НОК отметил, что необходим контроль за осуществлением тренировочного процесса и посещением детей тренировок.
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По словам Андрея Асташевича, чтобы закрепить тренеров в регионах, необходимо предоставить им жилье и заработную плату.
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