Вице-президент НОК Беларуси: для меня в приоритете – здоровье нации

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Здоровье нации и массовые виды спорта являются приоритетами, заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Андрей Асташевич в эфире телеканала ОНТ.

Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Олимпийского собрания НОК , во время которого президент Беларуси был вновь переизбран на очередной срок на посту главы комитета. Андрея Асташевича избрали вице-президентом НОК.

На заседании были подведены итоги работы спортивной отрасли за минувшие три года. Андрей Асташевич обозначил и приоритеты.

"Для меня в приоритете — здоровье нации. Это массовость видов спорта. Чем больше будет массовость, тем больше будет профессиональных спортсменов", — заявил Асташевич в эфире ОНТ.

Также он сообщил, что уже выработана и развивается программа по развитию детского спорта. Она действует в хоккее, волейболе, баскетболе и других видах спорта.

"Надо задействовать регионы, потому что здоровые дети в основном выходят из регионов. Там плюсы — экология, продукты питания, опять же, и образ жизни. Они больше ходят, больше занимаются хозяйством. Поэтому оттуда идут более здоровые и психологически устойчивые", — отметил Асташевич.

По его словам, поставлена задача закрепить тренеров в регионах. Для этого местным районным властям нужно выделить специалистам жилье. А заработную плату совместными усилиями должны предоставить Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма и местные власти.

"Во всех районных центрах, где есть катки, они должны быть загружены. Нужно создать массовость занимающихся. Плюс — укомплектовать тренерско-преподавательским составом, посмотреть материально-техническую базу: форма должна быть, ведь в регионах не все могут себе ее позволить", — добавил Асташевич.

Также вице-президент НОК отметил, что необходим контроль за осуществлением тренировочного процесса и посещением детей тренировок.