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Вице-президент НОК Беларуси: для меня в приоритете – здоровье нации

04.06.2017 21:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Здоровье нации и массовые виды спорта являются приоритетами, заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Андрей Асташевич в эфире телеканала ОНТ.

Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Олимпийского собрания НОК, во время которого президент Беларуси был вновь переизбран на очередной срок на посту главы комитета. Андрея Асташевича избрали вице-президентом НОК.

Вице-президент НОК Беларуси: для меня в приоритете – здоровье нации
© Фото: пресс-служба президента
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На заседании были подведены итоги работы спортивной отрасли за минувшие три года. Андрей Асташевич обозначил и приоритеты.

"Для меня в приоритете — здоровье нации. Это массовость видов спорта. Чем больше будет массовость, тем больше будет профессиональных спортсменов", — заявил Асташевич в эфире ОНТ.

Также он сообщил, что уже выработана и развивается программа по развитию детского спорта. Она действует в хоккее, волейболе, баскетболе и других видах спорта.

"Надо задействовать регионы, потому что здоровые дети в основном выходят из регионов. Там плюсы — экология, продукты питания, опять же, и образ жизни. Они больше ходят, больше занимаются хозяйством. Поэтому оттуда идут более здоровые и психологически устойчивые", — отметил Асташевич.

По его словам, поставлена задача закрепить тренеров в регионах. Для этого местным районным властям нужно выделить специалистам жилье. А заработную плату совместными усилиями должны предоставить Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма и местные власти.

"Во всех районных центрах, где есть катки, они должны быть загружены. Нужно создать массовость занимающихся. Плюс — укомплектовать тренерско-преподавательским составом, посмотреть материально-техническую базу: форма должна быть, ведь в регионах не все могут себе ее позволить", — добавил Асташевич.

Также вице-президент НОК отметил, что необходим контроль за осуществлением тренировочного процесса и посещением детей тренировок.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Андрея Асташевича, чтобы закрепить тренеров в регионах, необходимо предоставить им жилье и заработную плату.

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