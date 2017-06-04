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Азар сломал лодыжку и пропустит 6-8 недель

05.06.2017 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сломал лодыжку на тренировке команды.

Восстановление игрока «Челси» займет 6-8 недель.

Сборная Бельгии готовилась провести товарищескую встречу с Чехией и матч отборочного раунда ЧМ-2018 с Эстонией.

 
 
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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сломал лодыжку на тренировке команды.

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