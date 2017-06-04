«Барселона» хочет заменить Турана Ди Марией

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».

Сообщается, что каталонцы видят в аргентинце замену Арде Турану, который уже освободил свой шкафчик в раздевалке и может перейти в «Арсенал».

Кроме того, «Барселона» рассчитывает использовать Ди Марию на позиции Андреса Иньесты, который уже не в силах проводить по 50–60 матчей за сезон.

Переезду Ди Марии на «Камп Ноу» способствует и его дружба с партнерами по национальной сборной, игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Хавьером Маскерано.