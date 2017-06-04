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«Барселона» хочет заменить Турана Ди Марией
05.06.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».
Сообщается, что каталонцы видят в аргентинце замену Арде Турану, который уже освободил свой шкафчик в раздевалке и может перейти в «Арсенал».
Кроме того, «Барселона» рассчитывает использовать Ди Марию на позиции Андреса Иньесты, который уже не в силах проводить по 50–60 матчей за сезон.
Переезду Ди Марии на «Камп Ноу» способствует и его дружба с партнерами по национальной сборной, игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Хавьером Маскерано.
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Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».
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