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«МЮ» готов продать Де Хеа «Реалу» за 80 млн фунтов
05.06.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стала известна сумма, за которую вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в «Реал».
Сообщается, что манкунианцы согласны продать голкипера за 80 миллионов фунтов.
Ранее стало известно, что «МЮ» отказался отпустить Де Хеа в «Реал» за 60 миллионов и готов обменять его на форварда мадридцев Альваро Морату и 22 миллиона фунтов.
Кроме того, есть вариант, при котором в сделку могут включить защитника «Реала» Рафаэля Варана.
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Стала известна сумма, за которую вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в «Реал».
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