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Ведущий «Главного эфира» Эйсмонт: «Государство все создало: футбольные поля, баскетбольные кольца, волейбольные стойки. Просто кто-то на местах снял сетку и унес ворота»

05.06.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущий программы «Главный эфир» Иван Эйсмонт поделился мнением о проблемах развития детского спорта.

«Есть очень важная проблема. В Беларуси построено очень много солидных спортивных объектов за последнее время. Этим занимаются НОК, Минспорта.

У меня есть претензии к местным властям. Много ездим по стране и видим удивительные вещи. Многие из нас были в Рио на Олимпиаде. Там нищета, босые дети. Но даже там есть футбольные площадки с газоном,  освещением, воротами и сеткой. Все для того, чтобы научиться играть в футбол.

В Беларуси, например, в микрорайоне Каменная горка в Минске спортивный комплекс, стадион похож на танкодром, без ворот, баскетбольные кольца без сетки, волейбольное поле без сетки. Кто-то на низовом уровне утянул ворота, снял сетку и играйте как хотите. Ну как дети будут играть без ворот? А еще есть футбольные поля вообще закатанные в асфальт.

Получается, государство все создало: футбольные поля, баскетбольные кольца, волейбольные стойки. Просто кто-то на местах снял сетку и унес ворота», – сказал Эйсмонт.

 
Теги: Минск
 
 
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