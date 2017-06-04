Караичев покинул БГК имени Мешкова

Начальник отдела маркетинга и связей со СМИ БГК имени Мешкова Иван Караичев покинул клуб.

Об этом специалист сообщил на свой странице в Facebook.

«Это была замечательная история: 858 моих дней работы в БГК.

Когда я садился в Штадлер на Брест в декабре 2014 года, я не предполагал, что проеду около 90000 не самых простых километров по маршруту Минск-Брест-Минск. Жаль, что на БелЖД нет «золотых миль» – на билет до Ниццы и обратно я бы наверняка наездил.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, приятно посмотреть на проделанную вместе с коллегами работу. Если взглянуть на «было» в конце 14 года и «стало» в конце сезона в 17 году, то это космическая дистанция. Нашими, в том числе и моими стараниями, БГК перестал восприниматься как провинциальный клуб. Теперь это региональный клуб, в котором используются лучшие европейские подходы к решению очень многих вопросов. Думаю, нет смысла расписывать в деталях: те, кто следит за спортивной жизнью, могут это видеть.

…

В субботу на эффектном закрытии сезона была поставлена красивая точка. Сезон был крутой. Моя точка была поставлена немногим ранее. Со всеми вами было приятно сотрудничать. Засим все. Не поминайте лихом.

P.S. Хотя нет, не все. Когда я садился в Штадлер в декабре 2014 года, я не предполагал, что эта история зацепит столько эмоций в моей душе. Все знают, что я очень люблю Минск, изучаю его историю, собираю книги о Минске и редкие фото. Для меня Минск – любимый город, любимая столица. В географическом смысле.

В гандбольном смысле для меня столица – Брест», – написал Караичев.

Напомним, Караичев перешел на работу в БГК имени Мешкова в декабре 2014 года. До этого специалист руководил пресс-службами хоккейного минского «Динамо» и «Юности».