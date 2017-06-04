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В 11-м туре чемпионата Беларуси установлен рекорд сезона по средней посещаемости
05.06.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 11-го тура чемпионата Беларуси составила 2822 зрителя.
Это лучший показатель в сезоне. До этого максимальной посещаемость была в первом туре – 2799.
Наибольший интерес вызвали поединки: «Динамо» Брест – «Нафтан» (6200) и БАТЭ – «Днепр» (5372).
Меньше всего людей было зафиксировано на играх «Минск» – «Торпедо-БелАЗ» (600) и «Ислочь» – «Слуцк» (700).
Отметим, что средняя посещаемость с начала сезона составляет 2255 зрителей. Это на 36,4 процента больше, чем было зафиксировано после 11-ти туров в прошлом году (1653).
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Средняя посещаемость 11-го тура чемпионата Беларуси составила 2822 зрителя.
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