В 11-м туре чемпионата Беларуси установлен рекорд сезона по средней посещаемости

Средняя посещаемость 11-го тура чемпионата Беларуси составила 2822 зрителя.

Это лучший показатель в сезоне. До этого максимальной посещаемость была в первом туре – 2799.

Наибольший интерес вызвали поединки: «Динамо» Брест – «Нафтан» (6200) и БАТЭ – «Днепр» (5372).

Меньше всего людей было зафиксировано на играх «Минск» – «Торпедо-БелАЗ» (600) и «Ислочь» – «Слуцк» (700).

Отметим, что средняя посещаемость с начала сезона составляет 2255 зрителей. Это на 36,4 процента больше, чем было зафиксировано после 11-ти туров в прошлом году (1653).

Календарь чемпионата Беларуси