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Видео, статистика, новости финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» – в приложении «Баскетбол+» для Android и iPhone
05.06.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Следите за всеми матчами финальной серии НБА между «Уорриорс» и «Кливлендом» в лучшем приложении о баскетболе на русском языке, которое недавно получило масштабное обновление.
Благодаря новому обновлению вы получите:
– Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства.
– Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня.
– Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками.
– Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним.
– Обновленный раздел статистики и составов команд.
Помимо этого вы по-прежнему найдете в приложении:
– Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи.
– Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику.
– Мнения и инсайды баскетбольных экспертов.
– Видео лучших моментов и красочные фотогалереи.
– Блоги, статусы и материалы других болельщиков.
P.S. Версия для Android также получит обновление в ближайшее время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Видео, статистика, новости финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» – в приложении «Баскетбол+» для Android и iPhone
Следите за всеми матчами финальной серии НБА между «Уорриорс» и «Кливлендом» в лучшем приложении о баскетболе на русском языке, которое недавно получило...
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