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Видео, статистика, новости финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» – в приложении «Баскетбол+» для Android и iPhone

05.06.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Следите за всеми матчами финальной серии НБА между «Уорриорс» и «Кливлендом» в лучшем приложении о баскетболе на русском языке, которое недавно получило масштабное обновление.

УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА ANDROID


Благодаря новому обновлению вы получите:

– Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства.

– Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня.

– Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками.

– Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним.

– Обновленный раздел статистики и составов команд.

 

Помимо этого вы по-прежнему найдете в приложении:

– Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи.

– Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику.

– Мнения и инсайды баскетбольных экспертов.

– Видео лучших моментов и красочные фотогалереи.

– Блоги, статусы и материалы других болельщиков.

УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «БАСКЕТБОЛ+» НА ANDROID

P.S. Версия для Android также получит обновление в ближайшее время.

 
Теги: Новости, Новости мира
 
 
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