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Александр Шамко: «Нужно ставить вопрос не о сокращении видов спорта, а о концентрации финансирования»

05.06.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о возможном сокращении видов спорта.

«Нужно ставить вопрос не о сокращении видов спорта, а о концентрации финансирования. У нас сегодня 23 национальные команды поддерживаются Министерством спорта, на которые приходятся 75 процентов финансирования.

Мы работу начали и по линии национальных команд. Есть пул команд, которые дают результат. Те виды спорта, в которых у нас есть традиции и которые развиваются в регионах. Там основная концентрация ресурсов.

Сегодня многие виды спорта и энтузиасты приходят в НОК и Минспорта. Пожалуйста, развивайтесь, но должна быть минимальная поддержка государства. Этот принцип ляжет в основу нового четырехлетнего олимпийского цикла», – сказал Шамко.

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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о возможном сокращении видов спорта.

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