«Прессбол»: Хижниченко в ближайшее время покинет «Шахтер»

По сведениям «Прессбол», в ближайшее время солигорский «Шахтер» может покинуть казахстанский нападающий Сергей Хижниченко.

Форвард в нынешнем чемпионате принял участие в восьми поединках и забил два гола. Подробную статистику смотрите здесь.

Ранее появилась информация , что Хижниченко вернется в карагандинский «Шахтер», за который выступал в 2011-2013 годах.