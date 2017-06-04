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«Прессбол»: Хижниченко в ближайшее время покинет «Шахтер»
05.06.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбол», в ближайшее время солигорский «Шахтер» может покинуть казахстанский нападающий Сергей Хижниченко.
Форвард в нынешнем чемпионате принял участие в восьми поединках и забил два гола. Подробную статистику смотрите
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По сведениям «Прессбол», в ближайшее время солигорский «Шахтер» может покинуть казахстанский нападающий Сергей Хижниченко.
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