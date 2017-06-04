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Стали известны все возможные соперники БАТЭ по двум квалификационным раундам и раунду плей-офф Лиги чемпионов

05.06.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов 2017/18. Клуб начнет свой путь со 2-го квалификационного раунда, в котором БАТЭ станет сеянным с рейтингом 29,475. На данный момент известны все возможные соперники борисовчан.

Стали известны все возможные соперники БАТЭ по двум квалификационным раундам и раунду плей-офф Лиги чемпионов

В 3-м квалификационном раунде БАТЭ также попадет в числе сеянных. Известны пока 10 потенциальных соперника из 10. В их числе «Астана», пражская «Славия», белградский «Партизан», «Хапоэль» Беер-Шева и «Русенборг».


Стали известны все возможные соперники БАТЭ по двум квалификационным раундам и раунду плей-офф Лиги чемпионов

В раунде плей-офф БАТЭ, скорее всего, будет несеяным. На данный момент более высокий рейтинг у клубов: «Олимпиакос» (64,580), «Селтик» (42,785) и «Копенгаген» (37,800), «Зальцбург» (40,570) и «Лудогорец» (34,175). Сеяным в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов БАТЭ может стать лишь в том случае, если какая-нибудь из команд с более высоким коэффициентом вылетит на предыдущих стадиях турнира.


Стали известны все возможные соперники БАТЭ по двум квалификационным раундам и раунду плей-офф Лиги чемпионов

Напомним, в прошлом сезоне БАТЭ, будучи сеянным, вылетел в 3-м раунде Лиги чемпионов, проиграв ирландскому «Дандолку».

 
 
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