Михаил Грабовский: «Изготовление экипировки в исправительных учреждениях? А почему нет? Раньше ведь люди в колониях разные товары производили»

Белорусский нападающий Михаил Грабовский поразмышлял над идеей производства спортивной экипировки в стране.

— На совещании по хоккею у Александра Лукашенко была поставлена задача обеспечить детские школы экипировкой белорусского производства. Министр внутренних дел предложил изготавливать ее в исправительных учреждениях. Как относишься к этой идее?

— А почему нет? Раньше ведь люди в колониях разные товары производили, и сейчас, наверное, делают. Знаете, если китайцы в подвалах делают клюшки Easton… Главное — технологии, чтобы людей правильно научили, как делать.

У нас в стране не так много средств и возможностей, чтобы закупать форму за границей. Поэтому надо пытаться самим производить, тем более, если можно использовать дешевый труд.

— Не будет ли вопросов по качеству? Неужели это так просто все наладить?

— Ну, это смотря что делать. С игровыми майками и гетрами, к примеру проблем не должно быть. Даже нагрудники не так сложно сделать. Вот щитки — да, тут нужен специальный материал. Просто если у детей вообще формы нету, то почему не попробовать сделать хотя бы какую-нибудь? Конечно, те родители, которые могут себе позволить, купят нормальную экипировку.

— А как насчет безопасности для детского здоровья?

— У нас ведь не предлагают коньки или шлемы производить? А нагрудники, рейтузы, ракушки, те же налокотники — почему нет? Когда-то надо и нам учиться это изготавливать. Открыл же россиянин производство клюшек «Заряд», и играют дети. Нормальные клюшки! А почему мы не можем? Тоже можем. Необязательно, конечно, чтобы заключенные делали, – сказал Грабовский.

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