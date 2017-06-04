ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости

05.06.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

После 11-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости.

Домашние матчи подопечных Владимира Журавеля собирают в Бресте в среднем 5474 зрителей, в то время как «Борисов-Арена» во время игр БАТЭ – 5611. Среди лидеров также находятся «Гомель» (4033) и «Витебск» (3434).

Наименьшую аудиторию собирают  домашние поединки «Нафтана» (398), «Ислочи» (574) и «Минска» (717).

Напомним, 11-й тур установил рекорд сезона по средней посещаемости.

Брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 11-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Грабовский: «Изготовление экипировки в исправительных учреждениях? А почему нет? Раньше ведь люди в колониях разные товары производили»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика