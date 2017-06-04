После 11-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости.

Домашние матчи подопечных Владимира Журавеля собирают в Бресте в среднем 5474 зрителей, в то время как «Борисов-Арена» во время игр БАТЭ – 5611. Среди лидеров также находятся «Гомель» (4033) и «Витебск» (3434).

Наименьшую аудиторию собирают домашние поединки «Нафтана» (398), «Ислочи» (574) и «Минска» (717).

Напомним, 11-й тур установил рекорд сезона по средней посещаемости.



