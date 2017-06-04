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Брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости
05.06.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
После 11-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости.
Домашние матчи подопечных Владимира Журавеля собирают в Бресте в среднем 5474 зрителей, в то время как «Борисов-Арена» во время игр БАТЭ – 5611. Среди лидеров также находятся «Гомель» (4033) и «Витебск» (3434).
Наименьшую аудиторию собирают домашние поединки «Нафтана» (398), «Ислочи» (574) и «Минска» (717).
Напомним, 11-й тур
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После 11-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» вплотную приблизилось к БАТЭ по средней посещаемости.
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