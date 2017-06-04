﻿ Андрей Асташевич: «У конькобежцев разыгрывается много медалей на ЧМ и Олимпиаде. В этот вид спорта необходимо вкладывать деньги». 21.by
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Андрей Асташевич: «У конькобежцев разыгрывается много медалей на ЧМ и Олимпиаде. В этот вид спорта необходимо вкладывать деньги»

05.06.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент НОКа Андрей Асташевич поделился мнением о развитии конькобежного спорта в Беларуси.

«Конькобежный спорт – молодой вид спорта в нашей стране. Насытить наш конькобежный стадион в Минске максимально не получится по разным причинам. Мастера должны тренироваться отдельно, учебно-тренировочные группы – отдельно.

Если мы создадим массовость на этом катке, то не будет целенаправленной подготовки для высшего звена. Но никто не говорит, что массовости не должно быть. Нужно соблюдать меру. С учетом того, что в конькобежном спорте разыгрывается много медалей и на ЧМ, и на Олимпиаде, то это вид спорта, в который необходимо вкладывать деньги и осуществлять подготовку тренеров высокой квалификации, – сказал Асташевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент НОКа Андрей Асташевич поделился мнением о развитии конькобежного спорта в Беларуси.

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