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Дулуб станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»
05.06.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».
Начало трансляции в 20.15 на телеканале «Беларусь 5».
«Олег Дулуб и Василий Хомутовский снова в одной команде – в рамках сегодняшнего выпуска программы. Обстоятельно поговорим о сборной Беларуси: как играли против сборной Швейцарии и как будем играть против сборной Болгарии. Не оставим без внимания и сборную Беларуси U-21 в канун старта европейской квалификации.
Отдельная глава – работа Олега Дулуба в «Карпатах» и ближайшее будущее наставника.
До встречи в эфире!» – написал Ходасевич.
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Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».
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