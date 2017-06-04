Дулуб станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

Начало трансляции в 20.15 на телеканале «Беларусь 5».

«Олег Дулуб и Василий Хомутовский снова в одной команде – в рамках сегодняшнего выпуска программы. Обстоятельно поговорим о сборной Беларуси: как играли против сборной Швейцарии и как будем играть против сборной Болгарии. Не оставим без внимания и сборную Беларуси U-21 в канун старта европейской квалификации.

Отдельная глава – работа Олега Дулуба в «Карпатах» и ближайшее будущее наставника.

До встречи в эфире!» – написал Ходасевич.