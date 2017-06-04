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Стали известны все возможные соперники «Шахтера», минского и брестского «Динамо» в квалификации Лиги Европы

05.06.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» представят Беларусь в Лиге Европы сезона 2017/18.

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» начнут свой путь с первого квалификационного раунда, где попадут в список сеянных. Причем коэффициенты белорусских клубов одни из самых больших на этой стадии – 10.975 у «Динамо», 7,474 у «Шахтера».

Стали известны все возможные соперники «Шахтера», минского и брестского «Динамо» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде подопечные Гуренко и Кубарева также окажутся в числе сеянных. Потенциальными соперниками могут стать «Милсами», «Сараево», «Рейкьявик» и еще 29 клубов.

Брестское «Динамо» стало обладателем Кубка Беларуси и начнет свой путь в еврокубке со 2-го квалификационного раунда. «Динамо» попадет в список несеянных с рейтингом 3,975. Среди возможных соперников значатся такие клубы, как тель-авивский «Маккаби», «Хайдук», «Войводина», «Слован» и «Абердин».


Стали известны все возможные соперники «Шахтера», минского и брестского «Динамо» в квалификации Лиги Европы

В случае успешного прохождение первых двух раундов, минское «Динамо» в третьей части квалификации вновь попадет в корзину к сеянным командам. «Шахтер» и брестское «Динамо» окажутся в числе несеянных.


Стали известны все возможные соперники «Шахтера», минского и брестского «Динамо» в квалификации Лиги Европы

Отметим, что в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, все белорусские клубы попадут в число несеянных. Тогда потенциальными соперниками могут стать такие команды, как «Зенит», «Милан», «Атлетик», ПСВ, «Краснодар» и «Марсель».


Стали известны все возможные соперники «Шахтера», минского и брестского «Динамо» в квалификации Лиги Европы

 
 
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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» представят Беларусь в Лиге Европы сезона 2017/18.

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